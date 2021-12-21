США и Великобритания решили тайно защитить Украину от российских кибератак

США и Великобритания тайно отправили на Украину специалистов по кибербезопасности, чтобы защитить страну от российской агрессии в цифровом пространстве. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

Официальные лица напомнили о хакерских атаках 2015 и 2016 года, в результате которых на территории Украины, включая Киев выходили из строя электростанции и города оставались без света. Чиновники на высшем уровне и эксперты отметили, что хакерская активность российской стороны против украинской инфраструктуры с тех пор не прекращалась.

«Это широко распространенная кампания, нацеленная на многочисленные украинские правительственные учреждения, включая органы внутренних дел — национальную полицию — и их коммунальные предприятия», — подтвердил NYT Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности в Вашингтоне.

Официальные лица в американской контрразведке заявили, что нападая на украинскую инфраструктуру, Кремль якобы намеревается дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Чиновники в Белом доме отказались рассказывать подробности о киберспециалистах, внедренных в украинские государственные органы. Однако официальные лица заявили о намерении расширять подобного рода поддержку. Британская сторона также отказалась от комментариев, лишь указав, что помощь Лондона Киеву носит оборонительные задачи.