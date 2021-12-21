Пентагон вновь заявил о военном присутствии России у границы с Украиной

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби вновь заявил о военном присутствии России у границы с Украиной. Он выступил с заявлением в понедельник, 20 декабря, его слова приводит ТАСС.

По его словам, США продолжают выражать обеспокоенность. «Все еще сохраняется значительное военное присутствие России у границы с Украиной», — сказал он.

Кирби добавил, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем. «Мы продолжим летать, ходить и проводить операции там, где международный закон позволяет это делать», — заключил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее в декабре Кирби заявил, что власти США очень четко донесли до России, что конкретно их беспокоит в ситуации вокруг Украины.

С конца октября западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.