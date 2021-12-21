Парень придумал условие для медового месяца с невестой и был раскритикован

Пользователь Reddit поделился историей о том, как придумал необычное условие для своей невесты: парень предложил отдохнуть на курорте вместе с его друзьями, из-за чего в итоге рассорился с возлюбленной. Его идею также раскритиковали многие комментаторы, которые объяснили автору, почему он был не прав.

Герой истории Reddit рассказал, что через семь месяцев женится. После свадьбы они с супругой собирались провести медовый месяц на курорте. При этом, по словам автора публикации, он и его друзья всегда мечтали вместе отдохнуть там. «Когда я рассказал, где мы хотим провести медовый месяц, они признались, что завидуют и тоже хотели бы поехать с нами. Я сказал, что мы могли бы пригласить их на медовый месяц, они пришли в восторг от этой идеи», — написал рассказчик.

Однако когда парень рассказал о своей задумке невесте, она расстроилась. «Я подумал, что эта идея покажется ей классной, но она всерьез рассердилась на меня, начала плакать и говорить, что я сволочь, которая не считается с чувствами других людей», — пожаловался пользователь Reddit. Девушку также расстроило то, что ее жених решил превратить романтическую поездку для двоих в дружеский отпуск. Кроме того, она раскритиковала возлюбленного за то, что он сделал такое предложение, не обсудив его предварительно с невестой.

Автор поста попросил пользователей сайта оценить, насколько он не прав. Большинство комментаторов встали на сторону невесты. «Последнее, чего хочет твоя будущая невеста — это во время своего медового месяца соревноваться с твоими друзьями за твое внимание», — написал один из пользователей. «Ты совершенно не подумал о ней и ее чувствах», «Медовый месяц — это момент, который вам дается, чтобы провести время друг с другом как молодожены», — обратились к автору другие юзеры. Некоторые из них также согласились с невестой в том, что парень поступил как «эгоистичная сволочь».

