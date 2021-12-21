Талибы по ошибке перевели сотни тысяч долларов посольству в Таджикистане

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) случайно перевели сотни тысяч долларов посольству Афганистана в Душанбе. Об этом сообщает Eurasianet.

По информации издания, 800 тысяч долларов были выделены правительством бывшего афганского президента Ашрафа Гани на строительство школы для детей беженцев в Таджикистане. Однако после захвата власти в республике талибами передача денег не состоялась. При этом впоследствии сумму все же по ошибке передали афганскому дипведомству.

Eurasianet пишет, что боевики «Талибана» направили в Душанбе запрос с требованием вернуть деньги. Таджикская сторона отклонила его. «Мы не построили школу, но вот уже четыре месяца учителя и сотрудники посольства получают зарплату из этих средств», — рассказал источник издания. По его словам, все финансовые ресурсы идут на нужды афганских граждан.

Ранее талибы заявили об ответственности США за кризис в стране и понадеялись на помощь Вашингтона в восстановлении экономики. Они подчеркнули, что после вывода своих войск американская сторона обещала признать новую систему управления в Афганистане и сохранить там дипломатическую миссию.