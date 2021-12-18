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Талибы возложили ответственность на США за экономический кризис в стране

«Талибан» заявил об ответственности США за экономический кризис и рассчитывает на помощь

Фото: Kawa Basharat/ Globallookpress.com

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) заявило об ответственности США за экономический кризис в стране и рассчитывает на помощь Вашингтона в восстановлении. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Шера Мохаммада Аббаса Станекзая, передает РИА Новости.

«Это обязанность мирового сообщества, особенно США, играть активную роль в восстановлении Афганистана. Так как за последние 20 лет они разрушили нашу экономику, сейчас пришло время восстановить афганскую экономику», — подчеркнул представитель талибов.

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По словам замминистра, согласно Дохийскому соглашению о мире, подписанному между США и «Талибаном» в 2018 году, Вашингтон после вывода своих войск обещал признать новую систему управления в Афганистане и сохранить там дипломатическую миссию.

Ранее спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал последствия возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане для США. По его словам, в Вашингтоне начали понимать, что если в Афганистане случится гуманитарная катастрофа, то весь мир будет обвинять в ней Соединенные Штаты.

Марина Совина
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