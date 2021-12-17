МИД России назвал последствия гуманитарной катастрофы в Афганистане для США

Cпецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал последствия возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане для США. Его слова передает РИА Новости.

В Вашингтоне начали понимать, что если в Афганистане случится гуманитарная катастрофа, то весь мир будет обвинять в ней США, отметил Кабулов. «Поэтому с трудом, но удалось договориться, чтобы разморозили часть средств Всемирного банка», — пояснил он. По его словам, изначально планировалось разморозить 500 миллионов долларов, но в итоге это вылилось в 280 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

О том, что Всемирный банк готовится разморозить часть афганских активов в размере 280 миллионов долларов ради отправки гуманитарной помощи Афганистану, стало известно ранее. Средства будут переведены на счета Всемирной продовольственной программы и Детского фонда ООН (UNICEF).

Представители Европейского союза провели встречу с официальными лицами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в ноябре. На переговорах обсуждался в том числе и гуманитарный кризис в Афганистане.