Евросоюз начал переговоры с «Талибаном»

Представители Европейского союза провели в столице Катара Дохе двухдневный диалог с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «Интерфакс».

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В Европейской внешнеполитической службе уточнили, что переговоры не означают признания со стороны ЕС временного правительства Афганистана, но являются частью оперативного взаимодействия в интересах ЕС и афганского народа.

В ходе диалога талибы подтвердили обещание обеспечить безопасный проезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну, и обратилась за помощью в поддержании работы аэропортов. Также обе стороны выразили серьезную озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации с приближением зимы. Евросоюз заявил о намерении продолжать оказывать помощь нуждающимся афганцам.

На необходимость начать переговоры с движением «Талибан», установившим власть в Афганистане, еще в сентябре указал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», — отметил тогда дипломат. По его словам, произошедшее в Афганистане стало трагедией для афганцев и провалом для стран Запада. Он также отметил, что из победы талибов над афганским правительством следует сделать выводы, чтобы подобное не повторилось в других государствах.

Также Боррель заявил, что лидеры стран Евросоюза готовы сотрудничать с «Талибаном», если новые правители Афганистана будут соблюдать ряд правил. Среди условий для потенциального взаимодействия ЕС и талибов он назвал обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи для афганцев, а также соблюдение основных прав человека и принципа верховенства закона. Он отметил, что Афганистан под властью «Талибана» не должен стать плацдармом для экспорта терроризма в другие страны.