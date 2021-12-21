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Пенсионерка принесла в жертву младенца ради спасения мужа

Пенсионерка в Индии утопила ребенка ради исцеления мужа от болезней

Фото: Mohsin Javed / Globallookpress.com

Пенсионерка в Индии принесла в жертву шестимесячного младенца племянника своего мужа, чтобы исцелить супруга от болезней, пишет India Today.

Инцидент произошел в Паттукоттае (штат Тамилнад). Дядя женатого 32-летнего местного жителя по имени Асаруддин страдал от различных заболеваний. Недавно пенсионер вернулся из-за границы. Его жена Шармила Бегум решила помочь супругу и обратилась к «знахарю». Он посоветовал женщине для спасения человека убить ребенка, не проливая его крови.

Пенсионерка похитила шестимесячного младенца из дома племянника и утопила его в тазу.

В июне в Лондоне 19-летний юноша убил двух сестер ради выигрыша в лотерее. Позднее у него в доме обнаружили рукописный документ, который якобы являлся договором британца с дьяволом, по условиям которого парень должен был принести в жертву женщин.

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Алия Шарафутдинова
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