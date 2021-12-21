Раскрыты требования в райдере «Иванушек International» за выступление в Дубае

Раскрыты требования в райдере «Иванушек International» за новогоднее выступление на эксклюзивном гала-вечере Big Art Festival в Дубае. Об этом рассказал организатор мероприятия Максим Берин в интервью для Starhit.

Отмечается, что бойз-бэнд разделит сцену с украинским музыкантом Андреем Данилко, известным по сценическому образу Верки Сердючки. «Ребята прислали райдер, мы все подтвердили. Правда, в этот раз бытовая часть немного отличалась от стандартов. Так как все-таки большой праздник, директор “Иванушек” попросил организовать им перед выступлением столик прямо в зале», — рассказал Берин, отметив, что по ряду причин в этом группе пришлось отказать.

Взамен промоутеры Big Art Festival предложили «Иванушкам» вместе со своими семьями остановятся на несколько дней в пятизвездочном отеле Raffles The Palm Dubai. В целом, бытовой райдер группы составит около 20 тысяч евро.

Что касается гонораров артистов, то, по словам Берина, сейчас они вернулись на допандемийный уровень. «Когда был самый пик ковида, первый эшелон чуть подвинулся — снизил расценки буквально на десять процентов. В этом году уровень цен декабря 2019-го. Кассовых историй стало гораздо меньше, чем раньше, а корпоративы требуют энергии, сил и времени не в такой степени», — подчеркнул организатор мероприятия.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей. Известно, что организатор вечеринки договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника. Он также подчеркнул, что не знает более подходящего артиста для концерта в честь Нового года.