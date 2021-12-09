Раскрыт гонорар Верки Сердючки за новогоднее выступление в Дубае

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей. Информацию о гонораре раскрыл организатор мероприятия Максим Берин в интервью для Starhit.

Промоутер заявил, что договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника. Он также подчеркнул, что не знает более подходящего артиста для концерта в честь Нового года.

«Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром более чем из 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», — рассказал Берин, отметив также высокий уровень компетентности и профессионализма Данилко.

Ранее были названы гонорары российских звезд за новогодние корпоративы в 2021-м. Отмечалось, что с начала пандемии отечественные артисты повысили расценки на частные выступления в полтора-два раза. Так, средний гонорар узнаваемых артистов с собственным репертуаром составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей.