Раскрыты гонорары российских звезд за новогодние корпоративы в 2021-м

С начала пандемии российские звезды повысили расценки на новогодние корпоративы в полтора-два раза. Гонорары знаменитостей раскрыл член Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов, передает РБК.

Отмечается, что на праздниках в 2021 году средний гонорар узнаваемых артистов с собственным репертуаром составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. В 2019-м средние расценки не превышали 1-1,5 миллиона рублей. Организатор корпоративов добавил, что в Москве выступление столичной знаменитости стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и других городах России. Разница в расценках может достигать 200 процентов.

Ранее эксперты утверждали, что из-за пандемии COVID-19 спрос на услуги артистов на корпоративах снизился, вместе с чем якобы снизились и их гонорары.