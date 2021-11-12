Раскрыты гонорары российских звезд на новогодних корпоративах

Организаторы концертов рассказали, сколько стоит пригласить звезд российского шоу-бизнеса на новогодний корпоратив в декабре 2021 года. Эксперты раскрыли подробности заработка знаменитых исполнителей в беседе с News.ru.

Промоутеры заявили о падении спроса на услуги артистов из-за пандемии коронавируса. Соответственно, снизились и гонорары музыкантов.

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«Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано "всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились". Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами», — отметил организатор концертов, гастролей и корпоративов с участием звезд первой величины Сергей Лавров.

Другой промоутер, Юрий Борисов подчеркнул, что на сумму гонорара влияет не только масштаб и прайс-лист певцов, но и дата проведения праздника: чем ближе к 31 декабря, тем дороже. По информации концертного агентства ProStars, в декабре 2021 года одним из самых дорогих артистов является Григорий Лепс, за его выступление придется отдать 12 миллионов рублей. Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева обойдется дешевле: около 8-10 миллионов рублей.

Частный концерт рэпера Моргенштерна в декабре будет стоить порядка семи миллионов рублей, Полины Гагариной примерно столько же. Диму Билана, Нюшу и Лолиту можно пригласить на новогодний корпоратив за 2-3 миллиона рублей.

Ранее концертный директор российского рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе раскрыл подробности о заработке музыкантов в пандемию. Промоутер опроверг распространенное мнение, что гонорары за живые выступления составляют 70-80 процентов от общей выручки крупных артистов.