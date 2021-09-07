Барецкий описал «бешеные» корпоративы Шнурова

Бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий рассказал о «бешеных» корпоративах и «бешеных» гонорарах группы Сергея Шнуровв. Слова шоумена приводятся в шестой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«Корпоративы — это самая сладкая тема, таким [как Шнуров] платили бешеное бабло. Пачку долларов выносили, чтобы Шнуров спел песню отдельно "Мне бы в небо", допустим. Или “Менеджера”. Они любили, когда их стебут. "Ты менеджер среднего звена, ты не работаешь под, ты работаешь на". И менеджеры под это просто ******** [зверели], срывали галстуки и прочее», — вспомнил Барецкий.

Шоумен добавил, что однажды «Ленинград» за гонорар дал концерт исключительно для двух мужчин. «15 человек выступали для двух мужиков. Я не знаю, кто эти мужики, не мое дело», — отметил он.

«Ленинград» был основан Шнуровым в 1997 году. В дискографии группы 19 пластинок, последняя, «Всякое», вышла в 2018-м. «Ленинград» получил известность благодаря таким хитам, как «Менеджер», WWW и «Мне бы в небо». Шнуров, воспевавший в композициях группы употребление алкоголя, бросил пить в конце 2020-го. Барецкий выступал с «Ленинградом» с 2005 по 2008 год.

В шестой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2005 году, альтернативной музыке в исполнении Amatory и Jane Air, а также об опере Леонида Федорова про Осаму бен Ладена и о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая и пятая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.