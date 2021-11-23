Названы самые востребованные на новогодних корпоративах в 2021-м звезды

Концертный директор Табриз Шахиди перечислил российских звезд, наиболее востребованных на новогодних корпоративах в конце 2021 года. Его слова приводит РБК.

Самыми популярными знаменитостями оказались Леонид Агутин, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Zivert, группа «Би-2», Григорий Лепс, Вера Брежнева, Николай Басков, Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста. Отмечается, что их гонорары за корпоративы и количество заказов не снизилось со времен начала пандемии. Шахиди заявил, что у звезд уже запланированы по два-три предновогодних выступления за вечер.

В том же материале сообщалось, что с начала пандемии артисты повысили расценки на новогодние корпоративы в полтора-два раза. На праздниках в 2021-м средний гонорар знаменитостей составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей.