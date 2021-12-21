Прокуратура попросила посадить на пять лет помочившегося на портрет блогера

Прокуратура в Москве попросила пять лет лишения свободы для блогера Матвея Юферова за то, что тот помочился на портрет ветерана. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

Согласно открытым данным, россиянина обвиняют в «Оскорблении памяти защитников Отечества». Пять лет колонии — максимальный срок по данной статье.

Следствие утверждает, что сперва Юферов опубликовал в своем Instagram фото, на котором он мочится на стенд в районе Измайлово. Позже скриншот этой публикации разместил в своем Telegram-канале основатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. После этого поступок Юферова стал широко известен в сети. По другой версии, показания на него дал друг, который и сфотографировал блогера у стенда.

Юферов извинился за совершенное, сказал, что поступил аморально, что это «поедает его изнутри», когда он смотрит на последствия. И объяснил свое поведение тем, что был пьян. Но в ходе уголовного дела эти заявления ничего не изменили.