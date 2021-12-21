Челябинский музей получил шесть картин известного итальянского художника

Государственному историческому музею Южного Урала в Челябинске передали шесть картин известного итальянского художника Руффо Казелли, родоначальника кибернетического экзистенциализма. Об этом сообщается на сайте музея.

«Подарок роскошный, мы их будем выставлять эти картины как можно чаще, потому что это уникальные работы, способные украсить любую художественную выставку. Ведь в них есть все: прошлое и современность, философия и взгляд в будущее», — отметил директор музея Владимир Богдановский.

Отмечается, что полотна были переданы в Челябинск, так как именно в этом городе прошла первая в России выставка Казелли после его смерти. Экспозиция открылась в июне и называлась «За каждым фактом стоит тень». Художник ушел из жизни ровно год назад, 24 декабря 2020-го.

Как пояснили в пресс-службе музея, Казелли в своих работах предвидел расцвет компьютерных технологий, появление киборгов и цифровой вселенной. При этом он наполнял картины человечностью и поэтикой.

Накануне сообщалось, что в Национальный музей Чеченской Республики вернут около 60 картин, которые находились на реставрации и не были доступны зрителям почти три десятилетия. Речь идет о более чем 60 полотнах из фондов чеченского музея, пострадавших в результате военных действий в 1990-е годы.