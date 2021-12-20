В Чечню спустя 30 лет вернут десятки картин

В Национальный музей Чеченской Республики вернут около 60 картин, которые находились на реставрации и не были доступны зрителям почти три десятилетия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заведующей отделом изобразительных искусств музея Миланы Хадчукаевой, картины будут представлены впервые за 27 лет. «Уже выросло целое поколение жителей республики, которые не знакомы с этими полотнам», — отметила она.

Отмечается, что более 60 полотен из фондов чеченского музея, пострадавшие в результате военных действий в 1990-е годы, находились на реставрации в мастерских государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Чеченские музеи во время военных действий утратили до 90 процентов фондов. В 1996 году оба музея объединили в Национальный музей Чеченской Республики, в 2012 году он получил новое здание в центре Грозного.

