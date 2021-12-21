В начале 2022 года на Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Об этом вице-премьер-министр республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила на онлайн-брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что учения состоятся в Киеве. «Я горжусь тем, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны [Североатлантического] альянса, все команды», — подчеркнула Стефанишина.

В августе президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране кибервойск. Отмечается, что они будут заниматься «сдерживанием вооруженной агрессии в киберпространстве» и дважды в год проводить совместные учения с соответствующими подразделениями НАТО.