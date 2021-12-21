Полиция вычислила заказчика убийства по его пятизвездочному отзыву киллеру

В Техасе полиции удалось вычислить и арестовать мужчину, заказавшего убийство своей бывшей девушки и ее парня, благодаря тому, что тот оставил два пятизвездочных отзыва предприятию, в котором заказал киллеров, сообщает портал Austonia.

Подозреваемый, который уже успел жениться после того, как разошелся с бывшей возлюбленной, позвонил ей и договорился о встрече. После этого мужчине перезвонил ее парень и стал угрожать тем, что расскажет об этом его жене, если тот не заплатит ему деньги. Примерно через месяц после этого тела бывшей подруги и ее молодого человека были найдены на территории одной из строек.

Сперва правоохранители не смогли обнаружить какие-либо улики по этому делу, однако в итоге им удалось выйти на след благодаря тому, что они отыскали в интернете отзывы, оставленные им частному охранному предприятию Speartip. Ей владеет бывший офицер Армии обороны Израиля. Он и еще двое его сообщников согласились совершить двойное убийство за 750 тысяч долларов. Всем четырем причастным к преступлению грозят пожизненные сроки в тюрьме.

Ранее стало известно, что в США выпустили на свободу невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за решеткой за убийство, совершенное другим. Девония Инман был арестован в возрасте 20 лет за убийство менеджера закусочной Taco Bell, совершенное в 1998 году. 40-летнюю Донну Браун застрелил неизвестный, когда она закрывала заведение вечером, и похитил из кафе 1732 доллара дневной выручки.