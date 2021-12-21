Отсидевшего 23 года невиновного мужчину выпустили на свободу

В США выпустили на свободу невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за решеткой за убийство, совершенное другим. Об этом сообщает Daily Mail.

Девония Инман был арестован в возрасте 20 лет за убийство менеджера закусочной Taco Bell, совершенное в 1998 году. 40-летнюю Донну Браун застрелил неизвестный, когда она закрывала заведение вечером, и похитил из кафе 1732 доллара дневной выручки.

Инман был отправлен в тюрьму основании показаний свидетелей, которые позже признались, что оговорили его. В частности, одним из свидетелей была сестра возлюбленной молодого человека. Она заявила, что «хотела, чтобы он исчез из жизни сестры». Во время суда защитникам Инмана запретили вызывать свидетелей, которые указывали, что преступление совершил коллега убитой — Геркулес Браун, ее однофамилец. В 2001 году Инмана приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

В 2011 году усилиями участников проекта Georgia Innocence была проведена экспертиза, которая установила, что на лыжной маске, в которой был преступник во время убийства, присутствуют следы ДНК Геркулеса Брауна. Такую же маску нашли в машине Брауна во время обыска по делу о другом ограблении. В 2000 году Браун был осужден за двойное убийство.

В 2014 году правозащитники попытались возобновить расследование по делу Инмана, однако прокуратура штата Джорджия им отказала. В 2018-м адвокаты мужчины подали апелляцию, требуя отменить приговор. Генеральная прокуратура штата добивалась отклонения апелляции, однако Верховный суд разрешил ее рассмотрение.

В ноябре 2021 года суд штата Джорджия постановил, что прокуратура скрыла важные доказательства, указывавшие на невиновность Инмана. В понедельник, 20 декабря, мужчина вышел на свободу. «23 года у меня было ощущение, что кто-то поставил мою жизнь на паузу», — сказал 43-летний Девония Инман встречавшим его журналистам.

Пока не сообщается, будет ли незаконно осужденный требовать компенсации от штата, и какими могут быть ее размеры.

Ранее сообщалось, что в американском штата Северная Каролина мужчина, отсидевший 23 года по сфабрикованному обвинению, получит крупную компенсацию. В 1995 году Дэррила Говарда приговорили к 80 годам заключения за двойное убийство, которого он не совершал.