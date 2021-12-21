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США упрекнули в неготовности заботиться о существовании Украины

Экс-глава МИД Украины Климкин: Москва и Вашингтон готовят «новую Ялту» без участия Киева

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин упрекнул США в неготовности заботиться о безопасности и существовании Украины. Об этом он высказался в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV. Запись его выступления опубликована на YouTube.

Экс-глава МИД предположил, что в январе 2022 года США, европейские страны и Россия начнут обсуждать вопросы безопасности в Европе, и посетовал на то, что мировые лидеры не приглашают к участию в этой дискуссии Украину.

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По его мнению, Москва и Вашингтон готовят для мира «новую Ялту» (Ялтинскую конференцию — прим. «Ленты.ру»), на которой будут приниматься стратегические решения без учета мнения Киева. При этом он отметил, что считает подобный саммит «моментом истины» для украинской стороны.

«И это второй случай после «Северного потока» (российского газопровода «Северный поток-2» — прим. «Ленты.ру»), когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит не только наша безопасность, а, в конце концов, наше существование», — подчеркнул Климкин.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан пожаловался на троллинг в адрес Киева со стороны российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, президент США игнорирует Украину, поддерживая при этом контакт не только с европейскими партнерами, но и с Россией.

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Георгий Нестеров
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