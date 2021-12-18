На Украине пожаловались на троллинг со стороны Путина и Байдена

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан пожаловался на троллинг в адрес Киева со стороны российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Своим недовольством он поделился в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

По словам Богдана, президент США фактически игнорирует Украину, при этом поддерживая контакт не только со своими стратегическими партнерами в Европе, но и с российским коллегой.

«Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит», — посетовал экс-глава офиса украинского лидера, посчитав, что в Вашингтоне «просто прикалываются».

Ранее Богдан назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского неудачной пародией на Путина времен 2000-х годов. До этого он также обвинил нынешнего украинского лидера в испорченных отношениях с Россией.