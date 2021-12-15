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На Украине обвинили Зеленского в испорченных отношениях с Россией

Андрей Богдан: Зеленский своим наглым и беспардонным поведением испортил отношения с РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Анатолий Кирияк / РИА Новости

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил Владимир Зеленского в испорченных отношениях с Россией. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись доступна на YouTube.

По его словам, у президента России Владимира Путина «была симпатия» к украинскому коллеге, и тот отвечал взаимностью. Но Зеленский своим «наглым и беспардонным» поведением перечеркнул это. «Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать… А если ты просто несешь чушь. Трубку никто не берет», — заявил Богдан.

Экс-глава офиса президента Украины считает, что президент США Джо Байден и Путин «троллят» официальный Киев. «Перед переговорами [Байден] звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит», — сказал он.

Ранее Зеленский посетовал на нехватку риска в своих действиях в отношении России. По его словам, он должен был «сильнее действовать» в контексте договоренностей с Москвой, несмотря на то, что «это на 99 процентов зависит от России». «Надо было больше рисковать», — добавил Зеленский.

Марина Совина
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