Зеленский посетовал на нехватку риска в отношениях с Россией

Президент Зеленский: надо было больше рисковать в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на нехватку риска в своих действиях в отношении России. Об этом он высказался во время своего пресс-марафона, трансляция которого доступна в Facebook.

По его словам, он должен был «сильнее действовать» в контексте договоренностей с Москвой, несмотря на то, что «это на 99 процентов зависит от России». «Надо было больше рисковать», — добавил Зеленский.

При этом президент заявил, что по итогу проблемы в отношениях с российской стороной он начал решать «по-стайерски». «Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную», — подчеркнул он.

Ранее во время пресс-конференции Зеленский прокомментировал спецоперацию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по поимке 33 российских наемников, которые в итоге оказались задержаны белорусскими силовиками в санатории под Минском. Он заявил, что Киев в нее «втянули», и пристыдил себя за случившееся.