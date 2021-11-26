Зеленский пристыдил себя за спецоперацию по захвату российских наемников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про спецоперацию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны по поимке 33 российских наемников, которые в итоге оказались задержаны белорусскими силовиками в санатории под Минском в преддверии президентских выборов в августе 2020 года и были переданы России. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, сначала ему ничего не докладывали о спецоперации. Однако когда он решил уволить с поста начальника ГУР Министерства обороны Украины Василия Бурбу, тот предложил захватить россиян на Украине, чтобы сохранить за собой должность.

Зеленский якобы ответил Бурбе, что он готов на это, но только если не пострадают люди. При этом он посчитал план посадить самолет обманом в Киеве как авантюрный, поскольку могли погибнуть мирные граждане. По словам Зеленского, Бурба сказал, что это даже хорошо, если погибнут люди, поскольку смерти можно повесить на Россию.

Также Зеленский сказал, что подобным образом нельзя проводить спецоперацию, потому что будут разрушены отношения с Турцией, поскольку самолет принадлежал Turkish Airlines. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган бы нам никогда этого не простил! Мы не проводили этой операции, в нас в нее втянули, — сказал Зеленский в эфире телеканала «112» и пристыдил себя за спецоперацию. — Мне стыдно за этот эпизод украинской разведки».

Он добавил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак не имел полномочий «акцептировать» операцию. Но было ли поручено Ермаку отказать Бурбе и перенести операцию — президент не сказал.

17 ноября на сайте международного консорциума журналистов-расследователей Bellingcat («включен Министерством юстиции России в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов») появилась полная версия расследования о плане украинской стороны захватить российских наемников. В расследовании утверждается, что Зеленский впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года и «в целом одобрил операцию», намеченную на 26 июня 2020 года, а также «попросил подготовить подробный план». Тем не менее в последний момент операция была сорвана после встречи украинских разведчиков с Ермаком.