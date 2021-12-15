Экс-соратник Зеленского сравнил его с Путиным

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х годов. Видеозапись доступна на YouTube.

Экс-соратник украинского лидера, отвечая на вопрос журналиста, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого Путина», ответил, что тот очень хочет быть похожим на него. «Но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — отметил Богдан.

Богдан также обвинил Зеленского в испорченных отношениях с Россией. По его словам, у президента России Владимира Путина «была симпатия» к украинскому коллеге, и тот отвечал взаимностью. Но Зеленский своим «наглым и беспардонным» поведением это перечеркнул.

