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Юрист усомнился в эффективности ужесточения наказания за пытки в России

Юрист Хабибрахманов: в странах СНГ есть статья УК о пытках, однако она не применяется

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ужесточение наказания за пытки заключенных в России может стать не очень эффективной мерой. Такое мнение высказал News.ru юрист Комитета против пыток (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Олег Хабибрахманов.

«Я считаю, что выделять пытки в отдельный состав [преступления] нужно, направление правильное. Вопрос в том, будет ли эта статья применяться [на практике]», — усомнился он. По словам специалиста, сейчас силовиков за пытки заключенных привлекают к уголовной ответственности по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет, однако суды чаще назначают виновным от трех до пяти лет.

Хабибрахманов указал, что в странах СНГ преступников так же привлекают за превышение должностных полномочий с применением насилия, хотя там есть отдельная статья за пытки, которая не применяется. Он считает, что Россия пойдет по такому же пути, а новая статья будет носить лишь декларативный характер.

«Смотрите, какая демократичная у нас страна, какие демократичные законы, даже пытки вынесены в отдельный состав, мы с пытками боремся, но, как показывает практика, явление не очень распространенное», — говорит юрист.

20 декабря в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы законопроекта предлагают ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью. Также в документе дано более детальное и четкое определение пытки, что позволит суду назначить адекватное наказание виновному.

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Любовь Ширижик
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