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Начата проверка после обнародования видео с пытками в колонии Красноярского края

УФСИН Красноярского края проведет проверку по опубликованному видео пыток заключенных

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Управление ФСИН по Красноярскому краю проведет проверку после публикации видео с пытками заключенных в колонии региона. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации, будет начата проверка.

20 декабря правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над осужденными. На одной из размещенных в сети записей запечатлены избиения осужденного, который якобы не пожелал сотрудничать с администрацией и подчиняться ей во всем. Предположительно, ролик снят в учреждении ФСИН в Красноярске.

В этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы законопроекта предлагают ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью. Также в документе дано более детальное и четкое определение пытки, что позволит суду назначить адекватное наказание виновному.

С начала октября в сети начали распространяться видеозаписи с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайтов материалов было снято сотрудниками ведомства на служебные видеорегистраторы. Впоследствии были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

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Любовь Ширижик
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