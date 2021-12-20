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Опубликованы новые кадры пыток российских заключенных

В сети опубликовали видео из учреждения ФСИН в Красноярске с избиениями осужденного

Кадр: телеграм-канал «Baza»

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в сети новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

На одной из размещенных в сети записей из запечатлены избиения осужденного, который якобы не пожелал сотрудничать с администрацией и подчиняться ей в полном объеме. Предположительно ролик был снят в учреждении ФСИН в Красноярске.

20 декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы законопроекта предлагают ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью, а также дано более детальное и четкое определение пытки, что позволит суду назначить адекватное наказание виновному.

С начала октября в сети начали распространяться видеозаписи с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайтов материалов было снято сотрудниками ведомства на служебные видеорегистраторы. Впоследствии были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

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Варвара Кошечкина
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