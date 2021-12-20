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В России ужесточат наказание за пытки

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки в России
Начало событий в новости В Госдуму внесли проект о лишении представителей власти свободы за пытки

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки; сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье Уголовного кодекса за принуждение к даче показаний путем запугивания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

В поправках предлагается увеличить срок за пытки осужденных лишением свободы до 12 лет для представителей власти, прежде всего речь идет о сотрудниках силовых ведомств и ФСИН. Кроме того, этот вид преступления переводится в категорию особо тяжких. Авторы законопроекта предлагают ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью, а также дано более детальное и четкое определение пытки, что позволит суду назначить адекватное наказание виновному.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе ФСИН, будут нести ответственность по статье 302 УК РФ («Принуждение к даче показаний») за издевательства над задержанными, арестантами и осужденными. Законопроект предусматривает увеличение срока давности за проведение пыток, чтобы достичь эффекта неотвратимости наказания.

10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. По информации Gulagu.net, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

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Любовь Ширижик
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