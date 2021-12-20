В Госдуму внесли проект о лишении представителей власти свободы за пытки

В Государственную Думу внесен законопроект о лишении представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки. Об ужесточении наказания сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, его цитирует ТАСС.

Крашенинников уточнил, что понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью, а также принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний.

Общественный резонанс вокруг пыток в российских колониях связан с публикацией правозащитным проектом Gulagu.net видеозаписи с изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Кадры были сняты сотрудниками ФСИН и заключенными на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитника Владимира Осечкина, всего видео с пытками занимают 40 гигабайт, они подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей