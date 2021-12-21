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Мишустин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом

Премьер Мишустин призвал Россию готовиться к любому сценарию ситуации с коронавирусом

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

России необходимо быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран», — призвал председатель правительства.

Он отметил, что в подобных условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что пятая волна коронавируса из-за омикрона начнется в последние дни 2021 года.

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Никита Абрамов
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