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В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях России и Германии

Песков: Кремль надеется на преемственность в отношениях РФ и ФРГ после избрания канцлера

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

В Кремле рассчитывают на преемственность отношений России и Германии после избрания в ФРГ нового канцлера Олафа Шольца. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы», — заявил представитель Кремля.

Кроме того, в Кремле выразили надежду, что у президента России Владимира Путина может состояться контакт с канцлером ФРГ для обсуждения ситуации с высланными дипломатами.

Ранее стало известно, что МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина в отношении сотрудников российского посольства. В российском ведомстве отметили, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные шаги ФРГ в будущем.

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Никита Абрамов
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