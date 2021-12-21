В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях России и Германии

В Кремле рассчитывают на преемственность отношений России и Германии после избрания в ФРГ нового канцлера Олафа Шольца. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы», — заявил представитель Кремля.

Кроме того, в Кремле выразили надежду, что у президента России Владимира Путина может состояться контакт с канцлером ФРГ для обсуждения ситуации с высланными дипломатами.

Ранее стало известно, что МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина в отношении сотрудников российского посольства. В российском ведомстве отметили, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные шаги ФРГ в будущем.