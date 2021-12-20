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Россия вышлет двух немецких дипломатов

МИД России объявил двух германских дипломатов персонами нон грата в ответ на решение ФРГ

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Globallookpress.com

МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

В МИД указали, что послу ФРГ в Москве Гезе Андреасу фон Гайру был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства Германии объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Отмечается, что немецких дипломатов вышлют из страны в качестве ответной меры.

В российском министерстве подчеркнули, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные шаги Берлина в будущем. В ведомстве также отвергли «оторванные от реальности» обвинения в причастности российских государственных органов к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое связано с решением ФРГ в отношении дипломатов из России.

15 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ объявляет двух дипломатов РФ персонами нон грата. Это решение связано с обвинительным приговором россиянину Вадиму Соколову (Красикову) по делу об убийстве Хангошвили в Берлине в 2019-м. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.

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Екатерина Андреева
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