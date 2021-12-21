Место аварии с участием главы Кузбасса попало на видео

Место аварии с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно несколько поврежденных автомобилей, а также грузовик. Отмечается, что глава Кузбасса ехал на встречу с семьями пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная». Как пишет Baza, cлужебный автомобиль губернатора столкнулся с грузовиком.

Власти региона сообщили, что в момент ДТП Цивилев находился в автомобиле, информация о его состоянии уточняется, передает РИА Новости.

Авария произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк утром 21 декабря. На месте работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 россиян, 41 человек находится в больнице.