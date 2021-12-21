Российские военные попали под лавину в Южной Осетии

В Южной Осетии охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали российские военнослужащие попали под снежную лавину. Об этом сообщил заместитель главы МЧС республики Ацамаз Бестауты, передает ТАСС.

Отмечается, что всего под лавину попали пятеро военных, троим из которых уже оказали помощь, а еще двоих ищут.

«Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми», — объяснил Бестауты.

Ранее в МЧС России объявили штормовое предупреждение в Сочи с 20 по 22 декабря. Причиной этого стала лавинная опасность в горах выше 1000 метров над уровнем моря. При крутизне более 45 градусов лавины сходят при каждом снегопаде, напомнили в ведомстве.