В российском регионе из-за лавинной опасности объявили штормовое предупреждение

В Сочи с 20 по 22 декабря из-за лавинной опасности в горах объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

«В период с 18:00 20 декабря до 18:00 22 декабря 2021 года в горах муниципального образования города Сочи выше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно», — говорится в сообщении МЧС по российскому региону.

В ведомстве напомнили, что, выходя в горы, нужно следить за изменением погоды и знать места возможного схода снежных лавин. При крутизне более 45 градусов лавины сходят при каждом снегопаде, напомнили в МЧС.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 29 и 30 ноября из-за сильного ветра. Около 56 тысяч крымчан остались без электричества, в Ялте затонуло судно. Местные жители сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых районах Симферополя, а также в нескольких окрестных селах. Из-за непогоды работа катеров в Севастопольской бухте приостановлена.