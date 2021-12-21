Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Названа причина стремительного развода Лепса после 20 лет брака

Адвокат Алешкин: развод Лепса с супругой оформили одним днем из-за брачного договора

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что развод певца Григория Лепса с его супругой, балериной Анной Шаплыковой оформили стремительно из-за имеющегося брачного договора. Слова юриста передает «Комсомольская правда».

«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора», — объяснил специалист.

Алешкин также предположил, что из-за развода после 20 лет брака музыкант находится в подавленном состоянии. «Певца просто сломали», — поделился своим мнением юрист.

Ранее сообщалось, что в ходе раздела имущества певец подарил жене прибыльную ювелирную компанию. Музыкант является учредителем восьми компаний, одна из которых занимается продажей ювелирных изделий. 15 декабря Григорий Лепс и совладелец фирмы Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, единственной владелицей компании стала Шаплыкова.

О том, что Григорий Лепс решил развестись стало известно 10 декабря. На развод подала супруга музыканта. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой Лепс был женат на Светлане Дубинской.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдепе США оценили предложения России по гарантиям безопасности
По факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе возбудили дело
Сэкономившая на отдыхе в ОАЭ россиянка перечислила свои ошибки при покупке тура
Российский губернатор рассказал о зачастивших самолетах-разведчиках НАТО
Россиянам перечислили самые вредные продукты новогоднего стола
100-летняя любительница вечеринок раскрыла секрет долголетия
Единственный коренной народ Европы столкнулся с климатической катастрофой
Названа причина стремительного развода Лепса после 20 лет брака
Договор России по гарантиям безопасности назвали приглашением к танцу
Россияне вспомнили шашлычную на троллейбусной остановке в Москве
Российским чиновникам не понравилось работать на удаленке
В России создали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО
Оценены запасы газа на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter