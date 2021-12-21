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В Белоруссии поставили ультиматум Литве

«Беларуськалий»: Белоруссия может перекрыть транзит грузов в Литву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Белоруссия может перекрыть транзит грузов в Литву, если последняя откажется от перевозки белорусского калия по своей территории. О таком поставленном ультиматуме рассказала представитель «Беларуськалия» Ирина Савченко в интервью литовской телерадиокомпании LRT.

Она отметила, что прекращение транзита белорусского калия — это нарушение международных обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

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«Мы уверены, что большинство наших клиентов и покупателей удобрений обратятся в суд, если останутся без нашего товара и потерпят значительные убытки из-за действий Литвы», — сказала Савченко. Они будут вынуждены покупать удобрения по более высоким ценам, сумма претензий в этом случае достигнет миллиардов евро, подчеркнула представитель «Беларуськалия» .

Если Белоруссия прекратит транзит, то Литовские железные дороги останутся без работы, считает Савченко. Также она назвала транзит белорусских удобрений через Литву «гуманитарным коридором». Остановка перевозок усугубит ситуацию с голодом в мире, уверена она.

В Литве министр транспорта Марюс Скуодис ранее подал в отставку из-за неспособности выполнить санкции против Белоруссии. Несмотря на запрет США, транзит белорусских удобрений через Литву продолжается.

Согласно санкциям США против Белоруссии, должен быть прекращен экспорт удобрений из республики. Однако поставки продолжились из-за того, что Минск еще в ноябре перевел авансовый платеж Литовским железным дорогам.

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Платон Щукин
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