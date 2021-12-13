Поставки белорусских удобрений вынудили литовского министра уйти в отставку

В Литве министр транспорта Марюс Скуодис подал в отставку из-за неумения выполнить санкции против Белоруссии. Несмотря на запрет США, транзит белорусских удобрений через Литву продолжается. Ранее по той же причине министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис написал заявление о желании покинуть пост. Сообщение министр подтвердил BNS, передает Delfi.

«Вчера отправил, но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», — рассказал Скуодис. Он готов взять на себя ответственность из-за продолжающихся через Литву поставок удобрений «Беларуськалия», однако фактически повлиять на ситуацию не смог. У Литвы нет опыта в реализации таких санкции, считает министр.

В среду вступили в силу санкции США против Белоруссии, последствием которых должно было стать прекращение экспорта удобрений из республики. Однако поставки продолжились из-за того, что Минск еще в ноябре перевел авансовый платеж Литовским железным дорогам, и теперь расторгнуть договор для Литвы якобы сложнее.

На отставки в правительстве уже отреагировали в парламенте прибалтийской республики. «Решение проблем не должно создавать новые проблемы. И то, что сейчас происходит, похоже на это. На действия, которые не решают ситуацию, а только усложняют ее», — отметила спикер Виктория Чмилите-Нильсен.

О прошении об отставке Ландсбергиса стало известно 10 декабря. По мнению министра, продолжение поставок удобрений из Белоруссии резко негативно влияет на репутацию правительства Литвы.