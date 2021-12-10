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Министр иностранных дел Литвы подал в отставку из-за белорусского транзита

Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за продолжающегося белорусского транзита

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал заявление об отставке. Об этом сообщает Delfi.

Глава литовского МИД заявил, что решил подать в отставку из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. В частности, это связано с переправкой через страну продукции компании «Беларуськалий», против которой США ранее ввели санкции, и «репутационными вызовами», которые такая ситуация создает для правительства Литвы.

В августе литовский министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис заявлял, что после вступления американских санкций в силу в декабре транзит белорусских калийных удобрений через территорию Литвы будет прекращен.

До этого Вильнюс пригрозил Минску самостоятельно оборвать транзит удобрений из-за миграционного кризиса, который возник на белорусско-литовской границе летом.

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Георгий Нестеров
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