Министр иностранных дел Литвы подал в отставку из-за белорусского транзита

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал заявление об отставке. Об этом сообщает Delfi.

Глава литовского МИД заявил, что решил подать в отставку из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. В частности, это связано с переправкой через страну продукции компании «Беларуськалий», против которой США ранее ввели санкции, и «репутационными вызовами», которые такая ситуация создает для правительства Литвы.

В августе литовский министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис заявлял, что после вступления американских санкций в силу в декабре транзит белорусских калийных удобрений через территорию Литвы будет прекращен.

До этого Вильнюс пригрозил Минску самостоятельно оборвать транзит удобрений из-за миграционного кризиса, который возник на белорусско-литовской границе летом.

