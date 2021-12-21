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Женщина пережила череду неудач и разбогатела на пять миллионов рублей

Преследовавшая женщину два года череда неудач завершилась неожиданным богатством

Фото: Depositphotos.com

Жительница пригорода австралийского Сиднея Брайтон-ле-Сэндс, штат Новый Южный Уэльс, сорвала джекпот и обрела неожиданное богатство после того, как ее в течение двух лет преследовала череда неудач. Об этом сообщает медиацентр лотереи The Lott.

Женщина приобрела в сети лотерейный билет и заполнила его случайными числами. После розыгрыша австралийка не знала о том, что ей улыбнулась удача. Женщина была сильно загружена работой, когда ей позвонили представители лотереи и сообщили, что она сорвала джекпот и разбогатела на 100 тысяч австралийских долларов (больше пяти миллионов рублей).

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Австралийка была в шоке и рассказала, что с этим выигрышем завершилась череда неудач, которая длилась в ее жизни продолжительное время. Она пояснила, что ей пришлось пережить немало разных неприятностей за последние два года.

«Что за черт? Я не верю в это! Это удивительно! Это благословение. Я всегда говорила, что что-нибудь обязательно произойдет, если сидеть спокойно и быть терпеливым. И эта тактика окупилась», — подчеркнула она.

Узнав о выигрыше, женщина сразу позвонила отцу и сообщила ему эту новость, хотя сама не могла поверить в то, что ей действительно звонили представители лотереи.

Победительница планирует положить часть полученных средств на банковский счет. Кроме того, она собирается купить новый автомобиль и помочь детям.

Ранее сообщалось, что житель американского города Аттлборо, штат Массачусетс, перенес тяжелую операцию на сердце и разбогател, получив лотерейный билет в подарок вместе с открыткой с пожеланием выздоровления. На выигрышном билете фигурировало слово «Сердце», а первыми буквами, которые открылись под защитным слоем, стали инициалы пациента.

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Алиса Дмитриева
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