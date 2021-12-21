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Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз

Жена 68-летнего певца Макаревича Кляйн ждет ребенка
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Супруга 68-летнего лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн ждет ребенка, сообщил Telegram-канал «Не Малахов».

Артист станет отцом в четвертый раз. У исполнителя уже есть сын Иван, родившийся в браке со врачом Аллой Голубкиной в 1987 году. Его внебрачная дочь Дана 1975 года рождения проживает в Филадельфии. Кроме того, в отношениях с Анной Рождественской в 2000 году у него появилась дочь Анна.

Для 37-летней журналистки, фотографа и гида Эйнат Кляйн это будет первый ребенок. С певцом они поженились в декабре 2019 года.

Ранее Макаревич оценил размер своей пенсии. Артист отметил, что со всеми дополнительными выплатами получает «тысяч двадцать шесть». Свою пенсию он назвал «достаточно большой» и пояснил, что является не только народным артистом Российской Федерации, но и ветераном труда.

Алия Шарафутдинова
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