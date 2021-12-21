МЧС начнет проверять противопожарную защиту онлайн

МЧС России с помощью цифровых технологий начнет онлайн проверять работу автоматических систем противопожарной защиты на объектах. Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы МЧС Александр Чуприян.

«Технически сейчас это все исполнимо, и в ближайшее время дистанционный контроль начнет массово применяться», — сказал Чуприян.

По его словам, сейчас основная задача — сделать умный пожарный надзор с помощью цифровых технологий. Предполагается, что он позволит инспектору как можно меньше контактировать с руководством объекта, собственником, но при этом быть максимально информированным.

Чуприян пояснил, что в случае неисправности системы инспектор напишет об этом собственнику по электронной почте, а тот даст ответ. «И мы в автоматическом режиме увидим, устранили они нарушение или нет», — уточнил он. При этом врио главы МЧС не исключил, что финансовая нагрузка может увеличиться. «Но когда какая-то система на объекте не работает, мы о ком беспокоимся? Разве о себе лично? Нет, о людях, о том, чтобы не повторилась "Зимняя вишня"», — заключил он.

Ранее Чуприян заявил, что диспетчеры шахты «Листвяжная» в Кемеровской области не предоставили горноспасателям данные с датчиков геолокации шахтеров. Он подчеркнул, что для избежания подобных трагедий на шахтах должна действовать жесткая дисциплина.