В МЧС назвали ошибку диспетчеров «Листвяжной»

Диспетчеры шахты «Листвяжная» в Кемеровской области не предоставили горноспасателям данные с датчиков геолокации шахтеров. Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

Он пояснил, что сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически «чуть ли не ежесекундно», информация поступает диспетчерам шахты. «Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — сообщил Чуприян.

Он подчеркнул, что для избежания подобных трагедий на шахтах должна действовать жесткая дисциплина. «Главное ведь, чтобы оборудование было исправно и показывало реальные данные, чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной. Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет», — заявил Чуприян.

Врио главы МЧС напомнил, что последняя крупная авария на шахте в Кемеровской области произошла в 2010 году «Распадской».

«11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьезным уроком для собственников шахт и их управляющих, что за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины. Оказалось — нет», — отметил Чуприян.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.