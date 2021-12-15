Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В СКР рассказали о попытке создать подложные доказательства в деле «Листвяжной»

СКР: руководство «Листвяжной» закупало средства безопасности уже после трагедии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Руководство «Листвяжной» закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии в шахте, где погиб 51 человек, и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СКР и его слова в Центральном районном суде Кемерово.

Он рассказал, что в деле имеется справка о телефонных переговорах между гендиректором «СДС-Уголь» и рядовым сотрудником. Судя по документу, высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Из этого же документа следует, что уже после трагедии руководство шахты принимало меры к сокрытию доказательств — отчеты по выделению денег на закупку средств безопасности были оформлены задним числом.

Материалы по теме:
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь» Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
29 ноября
«Зря вы шахтеров ищете. Они умерли» Как и почему 51 человек погиб в «Листвяжной». Репортаж с места трагедии
«Зря вы шахтеров ищете. Они умерли»Как и почему 51 человек погиб в «Листвяжной». Репортаж с места трагедии
2 декабря

Ранее сообщалось, что по делу о трагедии в шахте, где погиб 51 человек, задержаны собственник шахты «Листвяжная» и председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев, генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Им вменяются статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ. Все фигуранты дела не признают свою вину.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
Россиян предупредили об аномальных морозах в декабре и январе
Названы сроки публикации данных об эффективности «Спутника V» против омикрона
Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск
В Москве зафиксировали дефицит кадров
«Убегающий» по взлетно-посадочной полосе аэропорта чемодан попал на видео
Названо число рискующих остаться на Новый год в одиночестве россиян
На избившего россиянина инспектора ДПС завели дело
Мужчина потратил миллионы долларов компенсации за коронавирус на роскошь
Индекс Мосбиржи закрылся ростом
Диетолог назвал способ сбросить шесть килограммов без диет и тренировок
Российская чиновница лишила жилья 350 детей
ВМС США испытали лазерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter