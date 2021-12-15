В СКР рассказали о попытке создать подложные доказательства в деле «Листвяжной»

Руководство «Листвяжной» закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии в шахте, где погиб 51 человек, и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СКР и его слова в Центральном районном суде Кемерово.

Он рассказал, что в деле имеется справка о телефонных переговорах между гендиректором «СДС-Уголь» и рядовым сотрудником. Судя по документу, высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Из этого же документа следует, что уже после трагедии руководство шахты принимало меры к сокрытию доказательств — отчеты по выделению денег на закупку средств безопасности были оформлены задним числом.

Ранее сообщалось, что по делу о трагедии в шахте, где погиб 51 человек, задержаны собственник шахты «Листвяжная» и председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев, генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Им вменяются статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ. Все фигуранты дела не признают свою вину.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.