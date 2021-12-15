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Задержаны собственник шахты «Листвяжная» и ряд топ-менеджеров холдинга

СК: владелец «Листвяжной» и топ-менеджеры холдинга «СДС» задержаны из-за гибели горняков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев и ряд топ-менеджеров холдинга «СДС-Уголь» задержаны по делу о гибели горняков. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Задержаны четверо обвиняемых, среди них вледелец шахты, председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта "Листвяжная"» Анатолий Лобанов.

Петренко отметила, что всем четверым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия»).

По словам представителя СК, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горрняков. По факту взрыва и гибели людей были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.

Фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности признать вину за трагедию отказались.

Марина Совина
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