Бастрыкин приехал на шахту «Листвяжная» после гибели горняков

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин намерен встретиться с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» горняков. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства прибыл на предприятие. Там он проведет оперативное совещание со следственной группой, продолжающей работу на месте ЧП. Председатель СКР возложил цветы к мемориалу, организованному в память о погибших.

Ранее 14 декабря сообщалось, что на шахте назначили нового директора — им стал Андрей Хмелинский, который ранее исполнял обязанности руководителя.

Взрыв метана в «Листвяжной» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 россиян. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.