На шахте «Листвяжная» назначен новый директор

На шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, где в ноябре в результате взрыва погиб 51 человек, назначили нового директора — им стал Андрей Хмелинский, который ранее исполнял обязанности руководителя. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Хмелинский сменил на посту Сергея Махракова, который был взят под арест после аварии. Бывший директор шахты возглавлял «Листвяжную» с 2013 года. Следствие считает, что россиянин знал об опасной концентрации метана в горных выработках.

В пресс-службе шахты сообщили, что назначенный директором Хмелинский имеет 30-летний стаж работы. В последнее время он занимал руководящие должности в компании «СДС-уголь», в состав которой входит «Листвяжная».

«Шахта не работает на добычу, еще ведутся аварийно-восстановительные работы. Обеспечивать все необходимое для этого — его [нового директора Андрея Хмелинского] основная задача. Следующий этап — подготовка шахты к работе», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 россиян. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.