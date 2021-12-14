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На шахте «Листвяжная» назначен новый директор

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области назначен новый директор Андрей Хмелинский

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

На шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, где в ноябре в результате взрыва погиб 51 человек, назначили нового директора — им стал Андрей Хмелинский, который ранее исполнял обязанности руководителя. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

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Хмелинский сменил на посту Сергея Махракова, который был взят под арест после аварии. Бывший директор шахты возглавлял «Листвяжную» с 2013 года. Следствие считает, что россиянин знал об опасной концентрации метана в горных выработках.

В пресс-службе шахты сообщили, что назначенный директором Хмелинский имеет 30-летний стаж работы. В последнее время он занимал руководящие должности в компании «СДС-уголь», в состав которой входит «Листвяжная».

«Шахта не работает на добычу, еще ведутся аварийно-восстановительные работы. Обеспечивать все необходимое для этого — его [нового директора Андрея Хмелинского] основная задача. Следующий этап — подготовка шахты к работе», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 россиян. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

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Анастасия Шейкина
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