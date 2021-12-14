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Фигуранты дел о трагедии в шахте «Листвяжная» отказались признать вину

Фигуранты дел о гибели 51 человека в шахте «Листвяжная» не признали вину

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности отказались признать вину за трагедию, которая произошла в шахте «Листвяжная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования назначены более 120 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин прибыл на кузбасскую шахту «Листвяжная». Там он встретится с семьями погибших и проведет оперативное совещание со следственной группой.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять спасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.

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Мария Рубникович
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